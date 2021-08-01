المشاركة في الأولمبياد خيبة الآمال

الكويت - هبة التوبجي - *المشاركة في الأولمبياد 2020 كانت مخيبة للآمال، برغم ما يصرف عليها من أموال، وتوفير كل سبل النجاح والتفوق ، دائما لتفوق والنجاح عوامل ، وللإخفاق وعدم التوفيق أسباب ، بالتالي لأبد من معرفة تلك الأسباب التي اسقطت كل الآمال ، بعد معرفة الأسباب جملة وتفصيلا ، اتخاذ القرارات الحازمة دونما تردد ، من ثم عمل استراتيجية طويلة المدى وترفق لها برامج قصيرة المدى ، ليكون العمل في خطين متوازين بنفس الجودة ، بدء من اختيار الخامات المميزة بكل الألعاب، كذلك وجود كوادر صاحبة المام وثراء ثقافي عالي مع وجود أجهزة فنية عالية الجودة ، وضع برامج متابعة متواصلة لتحقيق الأهداف المرجوة في زمن محدد ، من هنا بإذن الله تعالى ستتحقق الآمال المنتظرة .

* قرب بدء الدوري السعودي للمحترفين ، مؤشرات البداية أحيانا لا يتم الحكم عليها ، لنا في الأعوام السابقة شواهد ، هناك من تصدر لبضعة أسابيع ومن ثم تراجع، لذا صاحب النفس الطويل يبدأ متدرج متصاعد بقوة نحو القمة بكل همة وإصرار ، هناك من جلب لاعبون بأعداد كبيرة ، يبقى التوفيق بيد الله تعالى ، هناك من بقي على نفس التوليفة إلا من زيادة قليلة وفق الاحتياجات ، بالتالي توفر لديه الانسجام والتفاهم أكثر ، عامل هام قد يعمل الفارق المرجح باستمرار .

*إدارة أنمار الحائلي تعمل ليلا ونهارا من أجل مصلحة الاتحاد ، جماهير الاتحاد العاشقة الوفية تقدر تلك الجهود الجبارة ، بالتالي ستواصل وقوفها بكل قوة وتماسك واتحاد من أجل عشقها نادي الوطن المونديالي العالمي ، لن تلتفت لأي آراء مغرضة بل سيستمر دعمها بكل وقت وحين .

*عشاق لعبة كرة القدم يأملون أن يشاهدون برامج رياضية غنية بالمعارف والثقافة العالية ، ليسمعون الآراء الموضوعية الهادفة بكل إنصاف وحياد ، مثل تلك البرامج ستكون منتظرة من أجل الاستماع إلى الإضافة المفيدة باستمرار .

*عودة الجماهير للمدرجات بإذن الله تعالى ستكون من العوامل الإضافية الجميلة التي تضفي الجمال والإثارة العطرة المنتظرة .

وفقك الله تعالى الجميع فيما ينفع ويفيد باستمرار .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

بقلم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد