الدوري أهلاوي أم نصراوي!!!

الكويت - هبة التوبجي -

– أيام قليلة وينطلق الدوري الأقوى عربياً ” الدوري السعودي” الذي يراهن عليه جميع المهتمين بالشأن الرياضي بانه سيكون مختلف كلياً عن الدوري الماضي الذي أرهقته كورونا.

-هذا الموسم استعدت جميع الأندية السعودية بشكل جيد نظراَ لوجود متسع من الوقت ، كان كافي لمعالجة نقاط الضعف التي لوحظت في الموسم الماضي ، وتلافي الأخطاء التي وقعت لهم ، وكذلك التعاقد مع لاعبين حسب الاحتياج في المراكز التي تعاني منها الأندية وتحتاج إلي تدعيم سواءً بلاعبين محليين أوأجانب .

– ويعتبر ناديي الأهلي والنصر هما الأبرز في الفترة الماضية من حيث التعاقدات مع لاعبين أجانب لهم سيرة ذاتيه مميزه ، ومستويات كروية رائعة .

– ولاحظ الجميع من خلال التعاقدات في الفترة الماضية أن الأهلي والنصر هما الأكثر استعداداً للموسم القادم وربما هما الأقرب لنيل الدوري .

– الأهلي بقيادة النفيعي ومدربه هاسي استطاع التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين على المستوى العالمي ، وفي عدة خانات كان يعاني الأهلي منها في المواسم السابقة ، ولكن هل يتمكن هؤلاء المحترفين من تحقيق البطولات ، خاصة بان اللاعبين المحليين في الأهلي ليسو بذلك التميز الذي عليه لاعبي النصر والهلال .

– النصر يسعى ال معمر بكتيبته المدججه بالنجوم سواءً محليين أو أجانب لتعويص النتائج السيئة التي حققها النصر في الموسم الماضي ، والمضي قدماً في المنافسة على لقب الدوري ، وكذلك بطولة آسيا .

– ومضة /

إقتنعت أندية عسير بضرورة تغيير المدرسة التدريبية والخروج من عبائتها بعد ان قضت معهم عدة مواسم منها موسمين في الدوري الممتاز ، فنجد ضمك جدد لمدربه البديل الكرواتي ليستعد معه من بداية الموسم ، وها هو ابها يتعاقد مع السلوفاكي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة .

خاتمه /

موسم للأقوياء فقط .