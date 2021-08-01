شركة يابانية ناشئة تطلق صاروخاً فضائياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نجحت شركة إنترستلر تيكنولوجيز، وهي شركة يابانية ناشئة، باطلاق صاروخ صغير يحمل اسم "مومو6 " انطلق للفضاء من موقع الإطلاق في بلدة تايكي في محافظة هوكايدو مساء اليوم.



و بلغ الصاروخ ارتفاع 92 كم قبل سقوطه في المحيط الهادي، عند نقطة تبعد حوالي 29 كم جنوب شرق موقع الإطلاقبحسب الشركة.

وهذه المرة الثالثة التي تطلق فيها الشركة صاروخاً بنجاح، وفي المرتين السابقتين، وصل صاروخ مومو3 وصاروخ مومو7، اللذين تم إطلاقهما في مايو 2019 وفي 3 يوليو من هذا العام، على التوالي إلى ارتفاع 100 كم.