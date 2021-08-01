انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس في القاهرة غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق غدا بالقاهرة أعمال مؤتمر الإفتاء العالمي السادس تحت عنوان "نحو مؤسسات إفتائية رقمية"، بمشاركة وفود من 85 دولة من مختلف دول العالم يمثلون كبار المفتين والوزراء ونخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.



ويناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من الموضوعات المهمة، منها تحديات تطوير مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي ونماذج المعالجة، وواقع الإفتاء الجماعي ومؤسساته والمأمول منه.

وتُعقد خلال المؤتمر ثلاث ورش عمل حول الفتوى في العصر الرقمي، وورشة أخرى حول نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020- 2021 ، وورشة ثالثة حول أهمية التعليم عن بُعد كطريق للتأهيل الافتائي باستخدام التقنية الرقمية.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة، وإمكانيات دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.