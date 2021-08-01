اعتقال متسللين من الأراضي السورية إلى العراق... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أربعة أشخاص تسللوا من سوريا إلى غربي نينوى.

وقالت الخلية: "استمراراً لمهامها في مشاركة قواتنا الأمنية بضبط الحدود وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 (إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) وباستخدام الكاميرات الحرارية شوهد وجود تحرك لعدة أشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى شمالي البلاد".

وأضافت، على إثر ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات وبإسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به وتم إلقاء القبض عليهم حيث تبين أنهم أربعة أشخاص من حملة الجنسية السورية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الأشخاص المقبوض عليهم تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وألقت الأجهزة الأمنية العراقية، أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، على مجموعة أشخاص فور اجتيازهم الحدود بالقرب من قرية كاني عطار التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى.

وحينها أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي "أن المتسللين ظهر أنهم عائلة مكونة من ثمانية أشخاص يحملون الجنسية السورية، وقد تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتحبط القوات الأمنية العراقية، بين حين وآخر، محاولات تسلل أشخاص من سوريا إلى العراق وهم يحملون الجنسية السورية.