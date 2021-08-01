مسؤول مصري يكشف حقيقة ظهور متحور "دلتا" في بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الأحد، عن خطاب، أن مصر لم ترصد، حتى الآن، أي حالات مصابة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، متوقعا ظهوره خلال الأشهر القادمة في مصر.

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وأكد الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أن متحور "دلتا" ظهر في الكثير من دول العالم، وتفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية، مضيفا أن معدل العدوى بسلالة "دلتا" أعلى بأكثر من 50% من معدل العدوى بسلالة "ألفا"، وهي السلالة المنتشرة في مصر، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأفاد خطاب بأن هناك سلالات مختلفة من فيروس كورونا، أهمها سلالة "ألفا" التي ظهرت في بريطانيا، و"دلتا" التي ظهرت في الهند، و"جاما" التي ظهرت في البرازيل، و"بيتا" التي ظهرت في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن تحور الفيروس يثير المخاوف، كونه يؤثر على طريقة اكتشافه بطرق التشخيص المختلفة، وكذلك مدى كفاءة العلاجات، وفاعلية اللقاحات المستخدمة.

وذكر المسؤول المصري أن دواء "ريمديسيفير" هو أول دواء حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمعالجة الفيروس، بعدما أثبت قدرته على وقف انتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن اللقاحات ما تزال فعالة في مواجهة الفيروس وتحوراته.