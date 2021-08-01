شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الكويت يبدأ فى استقبال المسافرين الأجانب المحصنين بلقاح معتمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مطار الكويت الدولى، اليوم الأحد، فى استقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتى بالسماح بدخول الحاصلين على جرعتى لقاح كورونا المعتمد لدى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن مجلس الوزراء قرر دخول المسافرين المحصنين غير الكويتيين شريطة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات (فايزر) و(أسترازينكا-أكسفورد) و(موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة (جونسون آند جونسون).

وأضافت أن الأشتراطات الصحية لدخول غير الكويتيين تتضمن إجراء فحصي (بي.سي.آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، الذي يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، أما الفحص الأخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان، أن الفئات العمرية المستثناة من التطعيم لدخول الكويت هي الفئة العمرية دون 16 عاما، أما الفئات المستثناة من إجراء فحص (بي.سي.آر) فهي دون الـ 6 سنوات.