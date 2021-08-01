شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من العدل بشأن إمكانية إفراغ أو تحديث الصك المرهون للصندوق العقاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة العدل إمكانية إفراغ الصك العقاري لشخص آخر وتحديث بيانات الصك، في حال كان الصك مرهوناً لدى صندوق التنمية العقارية أو أي جهة أخرى راهنة كالبنوك وغيرها.

وأعلنت إمكانية إفراغ الصك لشخص آخر، أو تحديث بياناته، سواء كان الصك مرهونا لدى «الصندوق العقاري» أو أي جهة أخرى، وذلك بعد فك الرهن أو موافقة الجهة الراهنة، ويلزم إرفاق خطاب موافقة الجهة الراهنة مع الطلب، وفقاً لـ “عكاظ”.

وفي حال رفض تحديث الصك عند وجود طلب مسبق بحجة أن العقار مرهون، مع وجود الموافقة من جهة الرهن، أكدت «العدل» أنه يمكن للمستفيد رفع الوثائق بالدخول على الرابط التالي (هنا)، ⁩والضغط على تفاصيل الطلب واختيار «تعديل» ورفع الوثائق.