شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرة في منتجات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن وجود ثغرة أمنية في منتجات شركة Apple.

وأشار المركز، إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، موصيِا بتحديث المنتجات.

من جانبها أصدرت Apple تحديثاً لمعالجة ثغرة في المنتج التالي: watchOS 7.6.1؛ حيث أنه متوفر للمنتجات التالية: Apple Watch Series 3 وما بعد.