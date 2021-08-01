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ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر وعرض حياة الآخرين للخطر (صور)

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محمد السيد عبدالمنعم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن ‏مرور منطقة الحدود الشمالية، من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الصالحية في مدينة عرعر.

وأوضح المرور أن قائد المركبة عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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