شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر وعرض حياة الآخرين للخطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن ‏مرور منطقة الحدود الشمالية، من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الصالحية في مدينة عرعر. وأوضح المرور أن قائد المركبة عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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