تراجع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس للمركز الثاني ضمن قائمة أغنياء العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

راجع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس للمركز الثاني ضمن قائمة أغنياء العالم، بعد أن هبطت ثروته اليوم الجمعة إلى نحو 193.4 مليار دولار.



بينما احتل الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، الآن المركز الأول بثروة صافية تبلغ 194.6 مليار دولار.

وظهر بيزوس لأول مرة في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين، في عام 1998 عندما بلغت ثروته 1.6 مليار دولار.

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وخسر "بيزوس" يوم الجمعة نحو 13.7 مليار دولار من ثروته أي 6.25، بعد خسائر كبيرة لسهم أمازون منذ انطلاق جلسة وول ستريت.