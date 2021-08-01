عاجل. .مسبار الأمل يلتقط صورة لـ" المنطقة البركانية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نشر الحساب الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" على "تويتر"، الأحد، صورة جديدة التقطتها كاميرا الاستكشاف الرقمية.



وقال الحساب: "تم التقاط هذه الصورة في 15 مارس 2021، بواسطة كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) لمسبار الأمل، من ارتفاع يصل إلى 1325 كم فوق سطح المريخ، وتُظهر الصورة المنطقة البركانية المعروفة باسم (إليسيوم بلانيتيا - Elysium Planitia) بدقة تصل إلى 145 م/بيكسل".

وأضاف: "بالقرب من مركز هذه الصورة ، تتشكل سلسلة رياح داكنة بطول 150 كم، تظهر بهذا اللون بسبب حملها للرمال الداكنة التي تكونت عن طريق تعرية الرواسب البركانية من أرضية الحفرة المجاورة (فوهة صدمية) التي يبلغ قطرها 25 كم".

وتابع: "تظهر الهوامش أكثر سطوعاً للخط الداكن بسبب انتقال الغبار الساطع من الجزء الداخلي المظلم للخطوط.. سيستمر رصد مثل هذه الظواهر، باستخدام كاميرا الاستكشاف الرقمية من أجل تدعيم فهمنا للرياح المنتشرة في العديد من مناطق المريخ".