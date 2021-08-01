إيران: دعوة الجمهوريين لبايدن بشأن إبراهيم رئيسي صبيانية وساذجة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
ونقلت وكالة إرنا عن خطيب زادة أن جماعات الضغط المعادية لإيران تعمل على استغلال أي فرصة، مشيرا إلى أن عشرات الوفود من الكثير من الدول حول العالم ستشارك في مراسم أداء القسم للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، وهو يشير إلى مكانة بلاده على الساحة الدولية.
ومن المقرر أن تبدأ مراسم تنفيذ القائد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، حكم تولي إبراهيم رئيسي، رئاسة الجمهورية لدورتها الثالثة عشرة، صباح الثلاثاء المقبل.
موقف الخليج بعد إعلان فوز إبراهيم رئيسي برئاسة إيران