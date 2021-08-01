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إيران: دعوة الجمهوريين لبايدن بشأن إبراهيم رئيسي صبيانية وساذجة

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / WANA NEWS AGENCY

وأجرى خطيب زادة مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلاله أن هذا الطلب يأتي في إطار اللوبيات المعادية لإيران، وبأنه على الولايات المتحدة واجبات محددة بشأن مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بغض النظر عن خلافاتها مع بلاده.

ونقلت وكالة إرنا عن خطيب زادة أن جماعات الضغط المعادية لإيران تعمل على استغلال أي فرصة، مشيرا إلى أن عشرات الوفود من الكثير من الدول حول العالم ستشارك في مراسم أداء القسم للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، وهو يشير إلى مكانة بلاده على الساحة الدولية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم تنفيذ القائد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، حكم تولي إبراهيم رئيسي، رئاسة الجمهورية لدورتها الثالثة عشرة، صباح الثلاثاء المقبل.

موقف الخليج بعد إعلان فوز إبراهيم رئيسي برئاسة إيران

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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