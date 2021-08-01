إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Stringer

وأنقذت السفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية والسفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية المهاجرين في المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من ساحل شمال أفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى.

وصعد 141 من الناجين على متن "سي-ووتش 3" ، التي تولت قيادة العملية، بينما انتقل الباقون إلى السفينة "أوشن فايكينج".

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الخشبي المكتظ.

وقالت شاهدة من رويترز إن القارب كان يسحب المياه ومحركه لا يعمل.

وخلال الشهور الماضية زادت قوارب المهاجرين التي تنطلق من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا مع تحسن الأحوال الجوية.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن ما يربو على 1100 شخص فروا من الصراعات وشظف العيش في أفريقيا والشرق الأوسط لقوا حتفهم هذا العام في عرض البحر المتوسط.

وقالت شاهدة من "رويترز" إن كثيرا من المهاجرين شوهدوا وهم يقفزون من القارب ويحاولون السباحة إلى "سي-ووتش 3".

ومعظم المهاجرين من المغرب وبنجلادش ومصر وسوريا.