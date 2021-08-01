العراق يصدر كميات نفط بقيمة 6.5 مليار دولار في شهر يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إن العراق صدر أكثر من 90 مليون برميل من النفط خلال الشهر الماضي، بإيرادات إجمالية بلغت 6.5 مليار دولار، وبمعدل 2.9 مليون برميل يوميا، وفقا لسعر معدل بلغ 72 دولارا للبرميل، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشارت البيانات إلى أن النفط المصدر الحقول في وسط وجنوب البلاد بلغ 87.45 مليون برميل، فيما بلغت صادرات كركوك نحو 3 ملايين برميل.

على جانب آخر، رفعت دول منظمة "أوبك" إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2020 خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، وفقا لنتائج مسح أجرته "رويترز"، وتزامنا مع استمرار المنتجين في تخفيف قيود الإنتاج.

أظهر المسح الذي أجرته وكالة "رويترز" أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أنتجت 26.72 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدره 610 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي.