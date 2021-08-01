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هل استخدمت الحكومة المصرية لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا؟

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، فقد نفت وزارة الصحة المصرية تلك الأنباء.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وقالت الوزارة:

"لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس "، موضحة أن "كافةلقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية".

وأكدت أن هذه اللقاحات "تخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها".

كما طالبت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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