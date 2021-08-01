بماذا علقت إيران على مشروع الشام الجديد؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرى خطيب زادة مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الأحد، تابعته وكالة إرنا، علق من خلاله على مشروع الشام الجديد بين العراق والأردن ومصر، مؤكدا ترحيب بلاده الدائم بكل ما يساعد على تنمية دور العراق في المنطقة، مضيفا بأن إيران تدعم أي مشروع يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

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وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد استضاف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية عُقدت في بغداد، في 27 حزيران/يونيو الماضي، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاثة، أو ما يسمى بمشروع "الشام الجديد"، الذي يجمع العراق ومصر والأردن، ضمن آلية التعاون الثلاثي، بهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الإستراتيجي فيما بينهم.

وأشاد قادة الأردن ومصر بالجهود الدبلوماسية المتوازنة التي بذلتها الحكومة العراقية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومحاولاتها تقريب وجهات النظر لحل الخلافات وإنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وأبدى قادة الأردن ومصر دعم استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية، المقررة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وإنجاز جميع مراحلها ومتطلباتها، بما يساهم في إنجاح سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها في أجواء التنافس العادل لاختيار ممثلي الشعب.