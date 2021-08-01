شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة الجزائرية: 30 سنة سجن للمتورطين فى الحرق العمد للغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحميد عفرا مدير المندوبية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى بالجزائر، إن عقوبات جريمة الحرق العمدي للغابات ستصل إلى 30 سنة سجنا، وفق الإذاعة الجزائرية.

وأكد الشروع فى تفعيل المخطط الوطني للمخاطر، كاشفا عن طائرة درون جزائرية الصنع تدخل حيز الخدمة في الثلث الأول من العام المقبل، وستستخدم هذه الطائرة التي تملك دقة تصوير عالية في حراسة الغابات، ضمن المخطط الوطني للمخاطر الكبرى الذي يعتمد على أربعة محاور تبدأ بالوقاية ثم التنبؤ، وثالثا التدخل ثم العودة الى وضع أفضل.

وكشف عفرا، اليوم الأحد، عن تسجيل 350 بؤرة حريق تسببت في إتلاف أكثر من 10 آلاف هكتار، مضيفا أن التحقيقات كشفت أن الحرائق أصبحت في الجزائر تحدث خارج الموسم المعتاد المحدد من 1يونيو إلى 30 أكتوبر، وهو ما دفع الى دق ناقوس الخطر تجاه الظاهرة، التي أصبحت رسميا ضمن الجرائم الكبرى، وأكد أن يد الإنسان هي المتسبب الرئيسي في هذه الحرائق، وذلك لأغراض توسيع مساحات الزراعة أو البناء، وهي الأفعال التي أصبحت مجرمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.