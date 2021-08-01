تبدأ اليوم.. مواعيد جديدة لحظر التجول بتونس

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأحد، تطبيق المواعيد الجديدة لحظر التجول بتونس، وذلك وفقا للأمر الرئاسى الذى أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد، الجمعة الماضى، والذى يقضي بتعديل فترة منع تجوال الأشخاص والعربات بكامل أنحاء تونس لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وتستمر حتى إشعار آخر.

وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر أيضا التدابير التالية، منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الإستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء، على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام تبدأ من تاريخ الدخول إلى مدن تونس.

وعلى السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من التلقيح وعلى السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

وعلى مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية، وعلى مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد نفس هذه الإجراءات، و على جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.