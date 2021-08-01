شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تلقى جرعتى لقاح ‎كورونا شرط العودة للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم ووزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية، على تلقى جميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاماً وأكثر؛ جرعتين من لقاح كورونا لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وفق العربية.

وشددت على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والعاملين في قطاع التعليم، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وذلك “لعودة آمنة” قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية أغسطس.

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، إن هذا يأتي استعدادا للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، وحفاظا على سلامة المجتمع التعليمي".

وحث البيان الفئات المشمولة على الإسراع بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس الجارى، وذلك لإتاحة فرصة ثلاثة أسابيع فاصلة بينهما.

من جانبها تعهدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بتوفير اللقاحات وكذلك المواعيد للطلاب والطالبات المشمولين بالقرار، إلى جانب الكوادر التعليمية والتدريبية والإدارية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقد سبق أن أكدت وزارة التعليم أنها أقرت خطة عودة التعليم والتي تتضمن أربع نقاط أساسية، لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا، وشددت على عودة أعضاء الهيئات التدريسية إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد ومؤسسات التدريب المهني، وسيكون عليهم أخذ جرعات كاملة للقاحات كورونا، والتي ستكون متطلبا لدخول هذه المباني، وقالت السلطات إنه سيتم التأكد من هذا الأمر باستخدام تطبيقات "توكلنا" و"تباعدنا".