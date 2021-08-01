تعرف على تفاصيل أول إصابة لحيوانات في إندونيسيا بكورونا لـ"نمرين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون في جاكرتا، الأحد، إن الفحوص أكدت إصابة نمرين من نوع الببر السومطري المهدد بالانقراض بكورونا، لكن من المتوقع أن يتعافيا.



وقالت سوزي مارسيتواتي، رئيسة وكالة الحدائق والغابات الحضرية في جاكرتا، إن الببرين تينو وهاري /9 و12 عاما/ يتلقيان العلاج ويخضعان للمراقبة الدقيقة من جانب الأطباء البيطريين في حديقة حيوان راجونان.

وبدأت الأعراض تظهر على تينو، بما في ذلك العطس وصعوبة التنفس وانخفاض الشهية في 9 تموز/يوليو، وبعد ذلك بيومين، بدأ هاري يعاني من المشكلات نفسها.

وقالت مارسيتاواتي إن العينات المأخوذة من الببرين في 14 تموز/يوليو أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

ويُعتقد أن الببرين النادرين هما أول حالة إصابة معروفة لحيوانات في إندونيسيا بالفيروس.

وقالت مارسيتاواتي: "لقد تلقى الببران الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية والفيتامينات، منذ أن بدأت الأعراض تظهر عليهما ... بعد 12 يوما من العلاج، بدأت حالتهما تتحسن ومن المتوقع أن يتعافيا".

وأضافت في بيان أن حديقة الحيوانات لا تزال تحاول تتبع كيفية تعرض النمرين للإصابة، حيث تم إغلاق حديقة الحيوان في ظل قيود الحركة في المدينة عندما بدأت الأعراض تظهر عليهما.

يشار إلى أن ببر سومطرة هو سلالة الببر الوحيدة المتبقية في إندونيسيا، ولم يبق من النوع سوى قرابة 600 نمر فقط. وانقرض النوعان الآخران - ببر جاوة وببر بالي.