رئيس الوزراء الإسرائيلي مهددا: سننقل الرسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة 

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية كان، صباح اليوم الأحد، عن نفتالي بينيت اتهامه إيران بالضلوع في الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في خليج عمان، مؤكدا أنه سينقل رسالة إلى إيران بطريقة خاصة من بلاده.

دعم دولي

ووجه بينيت الشكر لوزارة الخارجية ووزيرها، يائير لابيد، على عملهما خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التواصل مع الولايات المتحدة وبريطانيا واتصال لابيد المتواصل مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وصياغتهما رد فعل دولي حقيقي وفعال، على حد قوله.

سبق لوسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم الأحد، الإفادة بأن إسرائيل تعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، بعد استهداف سفينتها في خليج عمان الخميس الماضي.

التوجه لمجلس الأمن

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم شكوى رسمية ضد إيران في مجلس الأمن الدولي، ومحاولة عقد جلسة خاصة لبحث استهداف السفينة الإسرائيلية الخميس الماضي.

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وأكدت الإذاعة العبرية أن تلك الخطوة تتزامن مع محاولات إسرائيلية لحشد الرأي العام العالمي ضد إيران، والعمل على فرض عقوبات وقيود على نشاطاتها الاقتصادية، في ظل الحديث الإسرائيلي الداخلي عن وجود خطة للرد على استهداف إيران للسفينة الإيرانية.

ويوم الخميس، تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

اتهام صريح

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة لإسرائيل بل مُصدر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

فيما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في أعقاب الهجوم على السفينة الذي قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

رجل أعمال إسرائيلي

والسفينة التي تعرضت للهجوم بملكية يابانية وكانت تحمل علم ليبيريا وتشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن هجمات تتعرض لها سفن إسرائيلية في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي، وتُتهم إيران بالوقوف خلفها.

سفن شحن

وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت قناة "الميادين" اللبنانية، عن مصادر موثوقة خاصة بها، أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح ليس معروفا في شمال المحيط الهندي، دون إعلان جهة معينة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ووقتها رجحت مصادر في تل أبيب أن تكون إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة الشحن التي يملكها أيضا رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير والتي كانت متجهة إلى دبي.