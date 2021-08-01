"روساتوم" تطلق إنتاج معدات محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقام وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر بزيارة عمل إلى شركة " JSC TYAZHMASH" إحدى أكبر شركات بناء الآلات في روسيا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

وقال شاكر: "حدث اليوم المهم حقًا هو نتيجة العمل الدؤوب المشترك لفرق المشروع من الجانبين الروسي والمصري. يتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية، إنه لمن دواعي سرورنا أن يظهر الفريق المصري الروسي نتائج جيدة وأن جميع المهام التي يواجهها في تنفيذ المشروع يتم إنجازها بنجاح".

وقال ألكسندر لوكشين، نائب رئيس شركة روساتوم: "أود التأكيد على أهمية هذا المشروع لشركة روساتوم وروسيا ككل. لا يمكن تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة مثل إنشاء محطة للطاقة النووية إلا من خلال التفاهم الكامل المتبادل بين فرق العمل، ونحن ممتنون جدًا للجانب المصري لأنه تم بالفعل تهيئة هذا الجو في المنطقة".

قال أمجد الوكيل: "كنا مستعدين لرؤية التقنيات الحديثة في مواقع الإنتاج في روسيا ، وهذا يعطينا الثقة في أن تعاوننا سيسمح لنا بالوفاء بجميع الالتزامات بموجب العقد: سيتم تصنيع جميع المعدات وتسليمها في الوقت المحدد".

وستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاوات، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.