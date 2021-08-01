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شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراط التحصين في «توكلنا» للدخول إلى محطات الفحص الدوري للسيارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اشتراط ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” للدخول إلى محطات الفحص، اعتبارا من اليوم الأحد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم، بدء تطبيق إلزامية التحصين المُعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس “كورونا”؛ لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات في المملكة.
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