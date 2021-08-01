تطوير نسخة جديدة من تطبيق باي بال لخدمات الدفع الإلكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية باي بال عن استكمال تطوير الإصدار الجديدة من تطبيقها ليحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات الجديدة.



وقال دان شولمان الرئيس التنفيذي لشركة باي بال في مؤتمر للمستثمرين إنه تم الانتهاء من برمجة النسخة الأولية من تطبيق المحفظة الرقمية للجديدة للمستهلكين وأن الشركة تستعد لطرحها تدريجياً.

ومن المتوقع أن تتيح الشركة المحفظة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة، حيث تتيح خدمات جديدة في مجالات الدفع الإلكتروني والمنتجات المالية وأدوات للتجارة والتسوق.

وخلال الفترات الماضية ذكرت باي بال أن الخصائص الجديدة قد تشمل أموراً مثل الإيداع المباشر المحسن للأموال وصرف الشيكات وأدوات إعداد الميزانية وسداد الفواتير ودعم العملات الرقمية وإدارة الاشتراكات وكذلك أدوات التجارة الإلكترونية والتسوق التي حصلت عليها باي بال بعد استحواذها على شركة هني للتجارة الإلكترونية عام 2019.

وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإنه من المتوقع أن يتيح الإصدار الجديد من تطبيق باي بال خدمة المحادثات النصية بين المستخدمين، رغم أن الشركة لم تعلن رسمياً وجود هذه الخاصية فيه، لأن كم الخدمات الجديدة التي سيوفرها الإصدار الجديد يحتاج إلى وسائل للتواصل بدلاً من الطلبات التي يتم إرسالها آليا للحصول على الخدمات.

والمعروف أن المحادثات تتم حالياً خارج تطبيق الدفع الإلكتروني نفسه من خلال منصات مثل "آي مسج" وهو ما يمكن أن يتغير الآن.