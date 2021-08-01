مالا تعرفه عن أول قرص SSD متوافق رسميا مع بلايستيشن 5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

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أعلنت شركة سيجيت عن إطلاق قرص الحالة الساكنة FireCuda 530 الجديد، والذي يعد أول قرص SSD متوافق رسميا مع جهاز الألعاب سوني بلايستيشن 5



وأشارت الشركة الأمريكية إلى توافر إصدار مزود بمشتت حراري مسطح للغاية يعمل على توفير أفضل أداء ممكن في ظل التحميل المستمر.

وأضافت شركة سيجيت أن قرص الحالة الساكنة الجديد عبارة عن قرص M.2-2280-SSD يتم توصيله بواسطة PCIe 4.0 x4 ويأتي بأبعاد تبلغ 1580.15 x.5822 x.3 ملم، وبالتالي يمكن تركيبه في فتحة M.2 بجهاز الألعاب بلايستيشن 5.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن قرص SSD الجديد يمتاز بسرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 7.3 جيجابايت/الثانية، وتصل سرعة كتابة البيانات إلى 6.9 جيجابايت/الثانية، وهو ما يتجاوز بكثير السرعة الموصى بها من شركة سوني، والتي تبلغ 5.5 جيجابايت في الثانية.

وأعلنت شركة سيجيت عن إطلاق إصدار مزود بمشتت حراري مصنوع من الألومنيوم يمتاز بتصميم مسطح للغاية، ويعمل على ضمان أفضل أداء ممكن في ظل التحميل المستمر، ويعتمد قرص الحالة الساكنة الجديد على ذاكرة 3D TLC NAND، ويتوافر بسعة من 500 جيجابايت إلى 4 تيرابايت، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام 8.4 وات.

ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح قرص FireCuda 530 الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.