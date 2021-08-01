4 جامعات سعودية تتصدر قائمة أفضل الجامعات بالمنطقة العربية لعام 2020

دبي - محمود عبدالرازق - واحتلت هذه الجامعات السعودية المراكز الأولى للعام الثاني على التوالي في مجالات العلوم الطبيعية، والأحياء، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الهندسة، والعلوم الصيدلانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية "ومع".

© Sputnik . Evgeny Odinokov

ووضع تصنيف "شنغهاي" جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 101 من ضمن أفضل 150 جامعة بين دول العالم، فيما حصلت جامعة الملك سعود على المرتبة 151 من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 201 من بين أفضل 300 جامعة عالميا.

وظهرت كذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 401 من بين أفضل 500 جامعة عالمياً.

ويُعرف هذا التصنيف بالأكاديمي لجامعات العالم، ويعتمد على أداء الجامعات في البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات البحث العلمي، وحجم المؤسسة.

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز قد حصلت مؤخرا على المركز الأول عربيًا، كأفضل مؤسسة للتعليم العالي بحسب تصنيف "التايمز" للتعليم العالي السنوي للجامعات.

ونالت كذلك جامعة أم القرى جائزة "بلاك بورد" للتميز الدولية للعام 2021، عن فئة التدريب والتطوير المهني على مستوى العالم، نظير نجاحها في عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني والتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الجامعات في السعودية حالياً 25 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية و34 كلية أهلية، تحتوي على تخصصات علمية وتطبيقية في مجالات مختلفة، وتبنت توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.