الإمارات تتصدر قائمة أفضل 10 دول في الشرق الأوسط للمغتربين... أرخص من بريطانيا

دبي - محمود عبدالرازق - ولفتت منصة "ماني إنترناشونال" في قائمتها التي أصدرتها الجمعة الموافق 30 يوليو/ تموز الماضي إلى أن "الوافدين يتواجدون في إمارة دبي أكثر من أي جزء في الدولة، والذي يتمتعون فيها بميزات مثل سهولة الاندماج الاجتماعي، بفضل إجادة معظم السكان المحليين التحدث بالإنجليزية بطلاقة".

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كما أكدت المنصة أن "الإمارات تتمتع بوسائل ترفيه عالمية المستوى، ومراكز تسوق ومطاعم، فضلا عن بيئة آمنة، ومدارس دولية للأطفال، والكثير من الحدائق الملائمة للعائلات، ومناطق سكنية مخصصة للمشاة".

كما أكدت منصة "ماني إنترناشونال" أن "الإمارات تدفع رواتب عالية في الشرق الأوسط، وتضم فرص عمل جذابة".

وأشارت إلى أن "العاملين في الإمارات لا يسددون أي ضريبة دخل، لذلك في حين أن تكاليف المعيشة يمكن أن تكون مرتفعة، إلا أنها تظل في متناول الجميع مع ارتفاع الأجور بسبب نقص الضرائب الوطنية".

وعن خيارات السكن، قالت المنصة البريطانية إن "العديد من المدن الكبرى أصبحت أرخص، مع وجود مشاريع تطوير حول الضواحي لاستيعاب المزيد من المساكن، لذا لذلك الاختيار بين الإقامة في الفيلات الأنيقة أو شقق المدينة الرائعة الموجودة في الأبراج الشاهقة".

كما ذكرت منصة "ماني إنترناشونال" أنه "في المتوسط ​، تعد الإمارات العربية المتحدة أرخص بنسبة 17 بالمئة عن المملكة المتحدة من حيث تكلفة المعيشة، على الرغم من أن الإيجار يمكن أن يصل إلى 20 بالمئة، وذلك اعتمادا على المكان الذي تعيش فيه".

وعن ترتيب الدول في قائمة "ماني إنترناشونال"، فجاءت بالترتيب التالي: الكويت، قطر، تركيا، البحرين، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الأردن، اليمن، أرمينيا.