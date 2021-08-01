أمير قطر يتصل بالبطل الأولمبي القطري

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة الشرق، صباح اليوم الأحد، عن فارس إبراهيم "مصري الأصل"، أن اتصال أمير قطر يمثل وسام شرف، ودافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات في كل البطولات المقبلة، كما أنه يمثل رافعة قوية لرفع علم قطر في المحافل الدولية.

وأكد فارس إبراهيم أن الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 يعد نجاحا تاريخيا بالنسبة له، خاصة وأنها أول ميدالية ذهبية في تاريخ المشاركات القطرية.

وهنأ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مواطنه فارس إبراهيم حسونة، بفوزه بأول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخ البلاد، أمس السبت.

ونشر أمير قطر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، هنأ فيها البطل فارس إبراهيم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، في منافسات رفع الأثقال، قائلا له "فخورين فيك".

وحاز حسونة الميدالية، عقب فوزه في منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كغ في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشار إلى أن حسونة أمضى عامين في التدريب من أجل منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وكان آخرها معسكر تدريبي في جورجيا بأمريكا، حيث يتدرب لمدة 6 ساعات يوميا داخل المعسكر، تحت إشراف والده ومدربه، بطل المنتخب المصري السابق في رفع الأثقال، إبراهيم حسونة.

وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز الجاري إلى 8 أغسطس/آب المقبل، وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.