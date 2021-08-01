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الجيش العراقى يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى كركوك

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الجيش العراقى، اليوم الأحد، عملية أمنية لتفتيش وتأمين "وادى الكور" فى محافظة كركوك.

وذكر الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبى والجيش والشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادى الكور والمناطق المحيطة به في كركوك".. مضيفا أن العملية تهدف لملاحقة فلول "داعش" وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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