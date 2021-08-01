شرطة الشرقية: ضبط 3 مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) أشخاص، مقيمان من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات.
وضبط بحوزتهم (21,000) ريال مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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