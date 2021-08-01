سوني تطلق كاميرا تدوين الفيديو ZV-E10 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سوني اليابانية عن إطلاق كاميرا تدوين الفيديو ZV-E10 الجديدة بعدسات متغيرة.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة تتيح لمدوني الفيديو تسجيل مقاطع فيديو 4K-HDR بفضل تجهيزها بمستشعر APS-C كبير يوفر لقطات فائقة الوضوح حتى في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى ميزة استعمال عدسات متغيرة.

وأشارت شركة سوني إلى أن مستشعر APS-C يعمل بدقة 24.2 ميجابيكسل، ويتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية وبمعدل بيانات يصل إلى 100 ميجابت/الثانية، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل بالحركة البطيئة 1080p بسرعة 120 إطار في الثانية.

ويمتاز المستشعر بحساسية ضوء من ISO 100 إلى ISO 32.000، وتدعم كاميرا سوني ZV-E10 العديد من الوظائف المتطورة مثل التركيز التلقائي للعين وتتبع التركيز وإمكانية ضبط سرعة التركيز التلقائي يدويا، ويتم تثبيت الصورة بشكل رقمي فقط، إلا أن الشركة اليابانية توفر عدسات مزودة بوظيفة التثبيت البصري للصورة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لكاميرا سوني ZV-E10 الجديدة على منفذ للميكروفون وسماعة الرأس، لكي يتمكن المصور من استعمال ميكروفون خارجي، ويمكن توصيل الكاميرا ZV-E10 الجديدة بالحواسيب أو هواتف أندرويد المتوافقة عن طريق كابل USB-C عند الرغبة في استعمالها ككاميرا ويب في البث المباشر على الإنترنت.

وأشارت شركة سوني إلى أن شحنة البطارية تكفي لتسجيل 80 دقيقة فيديو، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، ويتم التحكم في تسجيل الفيديو عن طريق شاشة LCD قياس 3 بوصة، وقد تخلت شركة سوني في كاميراتها الجديدة عن محدد المنظر الإلكتروني.

وأعلنت شركة سوني عن طرح كاميرا تدوين الفيديو ZV-E10 الجديدة في الأسواق العالمية مع نهاية شهر أغسطس/آب الجاري بتكلفة تبلغ 699 دولارا أمريكيا.

وتوفر الشركة اليابانية باقة تضم الكاميرا مع العدسة E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS power zoom نظير تكلفة تبلغ 799 دولارا أمريكيا.