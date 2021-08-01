إطلاق هاتف شاومي الذكي Poco X3 GT الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي Poco X3 GT الجديد من الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يزخر ببعض التجهيزات التقنية المستمدة من هواتف الفئة الفاخرة مثل شاشة بمعدل تحديث صورة 120 هرتز ومحمية ضد الخدوش والسقوط على الأرض بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass Victus.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي شاومي Poco X3 GT الجديد على شاشة IPS قياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ومحمية ضد الخدوش والسقوط على الأرض بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass Victus.

وأكدت الشركة الصينية على أن الشاشة مقاومة للخدش بشكل مضاعف وأقل عرضة للكسر بسبب السقوط على الأرض بنسبة 50%.

وينبض بداخل جهاز شاومي الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 1100 ثماني النوى، مع دعم تقنية 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة والعمل بواسطة بطاقتي SIM، بالإضافة إلى توافر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 67 وات، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تظهر وحدة الكاميرا المستطيلة، والتي تضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ويدعم جهاز شاومي الجديد تقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.2 ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب.

وأعلنت شركة شاومي عن طرح الهاتف الذكي Poco X3 GT الجديد بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 8 جيجابايت وذاكرة فلاشية UFS 3.1 سعة 128 جيجابايت بتكلفة تبلغ 299 دولارا أمريكيا.