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بدء إلزامية التحصين من فيروس كورونا لدخول كافة المنشآت بالمملكة السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء إلزامية التحصين من فيروس لدخول كافة المنشآت بالمملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

 

وشددت الداخلية عبر حسابيها في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"سناب شات"، على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة.

 

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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