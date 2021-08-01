العراق يعلن خطة لمنع استهداف مطار بغداد والمنطقة الخضراء

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، السبت.

© REUTERS / Wissm Al-Okili

وقال سليم إن قيادة عمليات بغداد اتخذت مجموعة تدابير لمنع استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية ومطار بغداد بالنيران غير المباشرة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل السيطرة على الفضاءات الفارغة وذلك لمنع الجماعات المسلحة من استخدامها في عمليات الاستهداف.

ولفت إلى تفعيل الجهود الاستخبارية بالتعاون مع المواطنين العراقيين، بجانب تفتيش العجلات المشكوك فيها.

وأشار إلى أن هذه التدابير ساعدت في إحباط 3 محاولات لاستهداف مطار العاصمة من خلال مناطق قريبة.

وذكر أن قوات الأمن العراقية نجحت في أن تستولي على 10 صواريخ نوع كراند قبل أكثر من أسبوعين، وعلى 8 صواريخ نوع كاتيوشا كانت مجهزة لاستهداف المطار.

وأوضح سليم أن قيادة عمليات بغداد تستعد أيضا لقدوم شهر محرم بهدف تأمين مناسبات عديدة خلال هذا الشهر الحرام، لا سيما تأمين ذكرى عاشوراء وزيارة الأربعينية.