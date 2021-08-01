الأردن: خارطة طريق جديدة للأحزاب لـ 3 سنوات مقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الرفاعي أن تلك اللجنة ستعمل على وضع خارطة طريق تهيء بيئة جديدة للأحزاب لتطوير نفسها، أو تدشين أحزاب جديدة، حتى تتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان الأردني، وبأن الأحزاب ستحظى بتمثيل أوسع في الانتخابات المقبلة عبر قانون انتخاب يوفر حظوظا أكبر للقوائم الحزبية.

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ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، عن الرفاعي أن لجنة الشباب والمرأة والإدارية، التابعة للجنة الملكية سترفع توصياتها إلى اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما طرحه خلال لقائه فعاليات سياسية وحزبية، أمس، والتي شدد خلالها على أن نتائج اللجنة ستحظى بضمانة ملكية سامية، حيث تتعلق بالتوصية بإجراء بعض التعديلات الدستورية.

وأوضح المسؤول الأردني أن إصلاح منظومة العمل السياسي في بلاده، بوجه عام، هي عنوان المئوية الثانية كما يريدها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لافتا إلى أن الحالة الحزبية ستكون للبرنامج، وليس للفرد، وهو الأمر الذي يعزز تمثيل برامجي حقيقي وفاعل داخل مجلس النواب الأردني.