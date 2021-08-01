الرئاسة السورية: الأسد يصدر مرسوما يقضي بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سانا" السورية المرسوم الصادر عن الرئاسة وجاء فيه: "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف المرسوم "بناء على أحكام الدستور وبحسب المادة الأولى، يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.