طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت ‎

القاهرة - سامية سيد -

يتوقع بمشيئة الله تعالى ان يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 19:16 والمد الثاني عند 06:46 والجزر الأول عند الساعة 11:48والجزر الثاني عند الساعة 02:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:33 والمد الثاني عند الساعة 05:56 والجزر الاول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:01 .