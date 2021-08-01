«الداخلية»: بدء تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أكدت وزارة الداخلية، بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

وشددت الداخلية عبر حسابيها في شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، و”سناب شات”، على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة، وتفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع قرب سريان القرار، بالنشر والتوعية بـ (7) لغات رئيسة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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