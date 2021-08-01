شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزئين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الجنوبي والأوسط .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة المتوقعة