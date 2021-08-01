الصحة العراقية: ردهات الحالات الحرجة ممتلئة والوضع يهدد النظام الصحي

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية عن امتلاء ردهات حالات مصابي كورونا الحرجة في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن "الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "نظام الرعاية الصحية يعاني، وهناك ضرورة لإتمام المستشفيات المتلكئة".

وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بتقديم 3 لقاحات في العراق هي فايزر، واسترازينيكا، وسينوفارم، وجميعها آمنة ومرخصة"، لافتا إلى أن "فعالية اللقاحات تصل لـ90%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك".

وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الجاري ستصل وجبة ضخمة من لقاح سيونوفارم"، مبينا أن "يوم غد الأحد ستصل وجبة جديدة من لقاح فايزر أيضا".