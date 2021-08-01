شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات تونس إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباطها 8 محاولات للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ زهاء 200 شخص حاولوا عبور الحدود البحرية للبلاد بصورة لا شرعية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في إطار التصدي لظاهرة الهجرة الغير نظامية تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بقرقنة وجرجيس ونابل والمنستير من إحباط 8 عمليات عبور للحدود البحرية وإنقاذ 196 شخص كانوا من بين الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود".