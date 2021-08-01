 “وزارة الاتصالات” تقيم ملتقى لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أقامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً في مبادرة «ThinkTech»، اليوم ، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والشراكة الرقمية مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، ملتقًى افتراضياً بعنوان «ThinkTech Talk»، وذلك بهدف نشر الوعي حول صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية من خلال تسليط الضوء حول التجارب المحلية والعالمية الملهمة في هذا المجال.

ويأتي الملتقى في الوقت الذي تشهد في المملكة تطوراً ملحوظاً ونمواً هائلاً في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية بنسبة 41.1% سنوياً، حيث تحتل المرتبة الـ 19 بين أكبر أسواق الألعاب في العالم، وهي موطن لـِ 21.2 مليون لاعب.

وقدم الملتقى الذي شارك فيه وكيل وظائف المستقبل والريادة الرقمية بالوزارة الدكتور أحمد آل ثنيان والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان، إلى جانب نخبة من المهتمين والخبراء ورواد الأعمال المحليين والعالميين، فرصة غنية للتعرف أكثر على مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية، وذلك من خلال توفيره منصة تضم هذا الجمع الكبير من المتخصصين ورواد الأعمال وإتاحته الفرصة لهم لمشاركة أفكارهم وتجاربهم مع المستثمرين والمهتمين بمجال الألعاب الإلكترونية.

من جهته، أكد الدكتور آل ثنيان أن صناعة الألعاب الإلكترونية وتطويرها يعد من الصناعات الإبداعية الناشئة التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادات الدول، بوصفها صناعة

مستدامة ذات إمكانات واعدة، مبيناً أن المملكة تمتلك مواهب شابة مبدعة وخلاقة ستضيف الكثير إلى هذا المجال، مشيراً إلى أن مثل هذا اللقاء سيفتح أمام هذه المواهب آفاقاً أرحب تدفعهم إلى الابتكار، وتمكنهم من الانطلاق في أعمالهم الخاصة في ظل وجود بيئة رقمية ممكنة وداعمة وأخرى تشريعية ملائمة ومحفزات مناسبة لإطلاق إبداعاتهم.

وكشف أن الوزارة استطاعت ومن خلال «هاكاثون الأمل العالمي» والذي جاء ضمن مبادرتها «لاعبون بلا حدود» استقطاب 15 ألف مبدع وأكثر من 80 دولة لإيجاد حلول ابتكارية في عدة مسارات

تضمنت الألعاب الإلكترونية، كما استطاعت تأهيل أكثر من 3400 ناشئ في مجال تطوير الألعاب عبر مسابقة «اصنعها والعبها» التي أطلقت العام الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت خلال العام الحالي عدة مبادرات ضمن موسم لاعبون بلا حدود بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعدد من الشركات متضمناً ذلك النسخة الثانية من مسابقة اصنعها والعبها وملتقى«ThinkTech Talk»،إضافةً إلى مسابقة «ميدان المطورين»، و «معسكر همة لتطوير الألعاب».

يذكر أن وزارة الاتصالات تعمل من خلال مبادرتها«ThinkTech»، على عددٍ من المحاور أبرزها رفع الوعي في التقنيات الناشئة، واستشراف مستجداتها لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء نشء واعٍ متكامل يملك المهارات التي تؤهله للتعامل مع معطيات العصر، وتغطية الاحتياج المعرفي التقني لجميع المتحدثين باللغة العربية، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتحول الرقمي.