شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة جازان »: القبض على مواطن حمل سلاح أبيض بإحدى ساحات «أبو عريش» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، دخل إحدى الساحات بمحافظة أبو عريش بسلاح أبيض.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه.
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