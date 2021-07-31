شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق غدا الأحد.
وتشمل الحالة مناطق جازان، وعسير، والباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الدمام والعلا، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.
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