إعلام: إسرائيل أعدت خطة للرد على استهداف سفينتها أمام شواطئ عمان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم السبت، بأن السلطات الإسرائيلية وضعت خطة تهدف إلى الرد على استهداف السفينة "ميرسر ستريت" الإسرائيلية، الذي تم في بحر العرب قبالة السواحل العمانية، أمس الجمعة.

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وأكدت القناة أن الحكومة الإسرائيلية حددت من خطتها تلك الزمان والمكان المناسبين للعمل ضد الأهداف العسكرية الإيرانية في المنطقة، موضحة أن هناك الكثير من الأهداف الإيرانية التي يمكن استهدافها.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تعمد على حشد جهودها أمام الرأي العام العالمي ضد إيران، تحت دعوى أن إيران لم تستهدف بلادها فحسب، وإنما مسار التجارة البحرية الدولية بوجه عام، لافتة إلى أن تل أبيب قامت بإطلاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى متعددة على معلومات غاية في السرية، تفيد بوقوف إيران وراء عملية استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان.

وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في بحر عمان.

وعلقت سلطنة عمان على حادث الهجوم على السفينة، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري، قوله إن "مركز الأمن البحري بالسلطنة تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى "ميرسر ستريت" لحادث.

وأضاف أن "البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم، كما أكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، وأنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة".

وأكد على حرص السلطنة الدائم لتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، والقيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.

وكانت سفينة شحن إسرائيلية قد تعرضت، أمس الجمعة، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لم تسمهم إن "طائرة إيرانية مفخخة (مسيرة) من دون طيار استهدفت السفينة قرب سلطنة عمان".