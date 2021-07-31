لعمامرة لـ"سبوتنيك": نتضامن مع الشعب التونسي ونقيم اتصالات مع القيادة

دبي - محمود عبدالرازق - ورد العمامرة على تساؤل لـ"سبوتنيك" حول رؤيته بشأن الاوضاع في تونس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بالقاهرة، أن الجزائر تحترم السيادة التونسية وتتضامن مع الشعب، ولديها قناعة باتخاذ ما يازم من أجل تجاوز هذه المرحلة المؤسساتية ووضع مسيرة تونس السياسية على الطريق الصحيح.

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وتابع أنه يتابعون كافة التطورات والقضايا التي يجدون نفسهم في خندق واحد مع الأشقاء.

وأشار لعمامرة خلال المؤتمر الصحفي إلى ضرورة توصل مصر وإثيوبيا والسودان الشقيقة إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف ما له من حقوق وتحفظ واجبات كل الأطراف، لتسود الشفافية المطلقة في هذه العلاقة وتجعلها مبنية على أساس المساوة من الاستنفاع من الثروة المائية الهائلة التي تشكل عنصرا أساسيا في كل مجالات الحياة.

وتابع "إننا لا زلنا في اهتمام بهذا الموضوع باعتباره أساسي لدول صديقة وشقيقة وللجزائر الموقف الثابت بالحرص على ألا تُعرض العلاقة الاستراتيجية بين الجانب العربي والإفريقي في ظاهرة الانتماء لمخاطر نحن في غني عنها".