نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية... وبيان رسمي يكشف حالته

دبي - محمود عبدالرازق - ومن جانبه كشف مكتب راشد الغنوشي عن الحالة الصحية للغنوشي، مؤكدا نقله بالفعل إلى المستشفى مساء اليوم السبت.

وقال المكتب في بلاغ إعلامي، نشرته الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على فيسبوك: "تعرض الأستاذ راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء يوم السبت 31 يوليو 2021، تنقل على اثرها للمصحة".

وتابع المكتب بأن الغنوشي "غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".

وقالت وكالة رويترز مساء اليوم، إن الغنوشي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى، الذي يمثل أعلى سلطة في حزب النهضة، لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالة الغنوشي.

وبحسب الوكالة، قالت ثلاثة مصادر حزبية إن "الغنوشي أرجأ السبت اجتماعا لمجلس الشورى قبل ساعة فقط من الموعد المقرر لانعقاده".

وأضافت أن "عشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون طالبوا الغنوشي بالاستقالة".