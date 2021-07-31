نقل جرحى تفجير "العيد" شرقي بغداد إلى تركيا للعلاج... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك" مساء اليوم، أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتقديم الرعاية الطبيّة إلى جرحى التفجير الإرهابي الذي طال سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مؤخرا، وتم إخلاء مجموعة من الحالات الحرجة لتلقي العلاج في أحدى مستشفيات اسطنبول العاصمة التركية.

وأضافت الصحة، أن الجرحى نقلوا على متن طائرة خاصة تابعة إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، منوهة إلى أن عدد الحالات التي غادرت مطار بغداد بلغت 14 حالة بإصابات حرجة مختلفة، مع مرافق من ذوي كل منهم.

وأكدت الصحة، أنها أشرفت على التنسيق مع أحد المستشفيات التركية لتهيئة عجلات الإسعاف لنقل المصابين إلى المطار، ومرافقتهم أثناء الرحلة للإشراف على العلاج.

وسقط نحو 30 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، إثر تفجير استهدف "سوق الوحيلات"، شرقي العاصمة بغداد، يوم 19 يوليو/تموز الجاري، وأسفر التفجير عن عدد كبير من الجرحى في السوق المزدحم بالمواطنين، الذين جاؤوا للتبضع عشية حلول عيد الأضحى.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم؛ مبينا أن أحد مقاتليه فجّر سترته الناسفة وسط الحشود، فيما عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع كبار قادة الأمن، لبحث تداعيات الهجوم، حسبما أفاد مكتبه، في بيان مقتضب.