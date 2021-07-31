الإرياني يهاجم "أنصار الله": لا يمكنهم التعايش مع الآخر

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الإرياني، على "تويتر"، اليوم السبت، سلسلة تدوينات هاجم فيها ما وصفه بـ "جرائم القتل المروعية" التي يقول إن الجماعة قد ارتكبتها. واعتبر الإرياني أن "أنصار الله" تمارس ما وصفه بـ"الإرهاب" الذي يقول إنه لا يختلف عما تفعله تنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان، المحظوران في روسيا وعدد من دول العالم).

وقال الإرياني: "عشرات الآلاف من عناصر مليشيا الحوثي يتعرضون لعمليات "غسل الأدمغة" فيما يسمى "دورات ثقافية"، مشيرا إلى أنها "تساهم في تعبئتهم بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران". وتابع وزير الإعلام اليمني: "الحوادث التي تتداولها وسائل الإعلام من جرائم قتل، لا تعبر عن العدد الحقيقي للظاهرة وإعداد الضحايا". واستطرد: "المجتمع الدولي مطالب بإدراك حقيقة مليشيا الحوثي التي لا يمكن ان تتعايش مع الآخر".